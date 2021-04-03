Андрееску – после снятия с финала турнира в Майами: мне было тяжело встать на ноги

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску произнесла мотивационную речь на церемонии награждения победителя турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В финале канадка встречалась с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая, в итоге, и завоевала титул.
Во втором сете при счёте 6:3, 4:0 в пользу соперницы Андрееску не сумела продолжить встречу из-за обострившейся проблемы с голеностопом. Напомним, канадка пропустила практически весь прошлый сезон, залечивая травмы.
«Мне было тяжело встать на ноги, но я продолжала верить в себя и никогда не сдавалась. Так что всем, кто сейчас, как и я, переживает трудные времена, просто хочу сказать: не отчаивайтесь и продолжайте верить в себя», — сказала 20-летняя Андрееску на церемонии награждения.
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