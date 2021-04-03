Эшли Барти стала шестой женщиной в истории, сумевшей защитить титул в Майами

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти стала шестой женщиной в истории, которая сумела защитить титул на турнире в Майами (США).

Ранее это удавалось лишь немке Штеффи Граф (в 1987-1988 и в 1994-1996 годах), американке Монике Селеш (в 1990-1991 годах), испанке Аранче Санчес-Викарио (в 1992-1993 годах), американкам Винус (в 1998-1999 годах) и Серене Уильямс (в 2002-2004, 2007-2008 и 2013-2015 годах).

Напомним, в финале соревнований в Майами-2019 Барти одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 7:6 (7:1), 6:3. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Также Барти повторила ещё одно достижение Серены Уильямс, они – единственные теннисистки в истории, которым удавалось выиграть турнир в Майами, будучи первым номером посева.