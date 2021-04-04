Андрееску — о снятии с финала турнира в Майами: мой фитнес-тренер спас меня от самой себя

Девятая ракетка мира, канадская теннисистка Бьянка Андрееску призналась, что не желала сниматься с финала турнира в Майами (США). Бьянка, напомним, не смогла продолжить борьбу в решающем поединке при счёте 3:6, 0:4. Победа была присуждена австралийке Эшли Барти.

«Я действительно не хотела сниматься, но Абдул, мой тренер по фитнесу, буквально спас меня от самой себя. Если бы этого не произошло, было бы только хуже. Я отнекивалась, но в итоге доверилась ему и сейчас точно знаю, что приняла верное решение. Хочу двигаться дальше. Мне всего 20, и я не собираюсь рисковать, как пару лет назад, чтобы не повторять былые ошибки. Горжусь, что приняла это решение», — приводит слова Андрееску Tennis Majors.