Директор турнира в Майами — Андрееску, снявшейся с финала: жаль, что всё так закончилось

Экс-четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, являющийся также директором турнира в Майами (США), поддержал канадскую теннисистку Бьянку Андрееску, которая из-за травмы была вынуждена сняться с финального поединка. Напомним, в решающем матче канадка встречалась с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти, но при счёте 3:6, 0:4 не смогла продолжить борьбу. Победа была присуждена Барти.



«Жаль, что, соревнования закончились именно так. Ведь вы так упорно работали в течение всего турнира. Мы желаем вам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — написал Блэйк на своей официальной странице в «Твиттере».



Сама Андрееску призналась, что не желала сниматься с финала, однако в принятии этого решения Бьянку убедил её фитнес-тренер.

Андрееску — о снятии с финала турнира в Майами: мой фитнес-тренер спас меня от самой себя