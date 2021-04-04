Директор турнира в Майами — Андрееску, снявшейся с финала: жаль, что всё так закончилось
Экс-четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, являющийся также директором турнира в Майами (США), поддержал канадскую теннисистку Бьянку Андрееску, которая из-за травмы была вынуждена сняться с финального поединка. Напомним, в решающем матче канадка встречалась с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти, но при счёте 3:6, 0:4 не смогла продолжить борьбу. Победа была присуждена Барти.
«Жаль, что, соревнования закончились именно так. Ведь вы так упорно работали в течение всего турнира. Мы желаем вам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — написал Блэйк на своей официальной странице в «Твиттере».
Сама Андрееску призналась, что не желала сниматься с финала, однако в принятии этого решения Бьянку убедил её фитнес-тренер.
Андрееску — о снятии с финала турнира в Майами: мой фитнес-тренер спас меня от самой себя
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