Андрей Рублёв объяснил причину поражения в полуфинале «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о причине поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Напомним, на этой стадии соревнований Андрей со счётом 3:6, 4:6 уступил поляку Хуберту Хуркачу, который в итоге стал победителем турнира.



«Турнир в целом оцениваю отлично, я сыграл в полуфинале «Мастерса», да и вообще весь год выступаю стабильно. Причина неудачи в полуфинале больше в эмоциях, не смог совладать с ними. Не смог справиться с давлением, чувствовал, что есть большой шанс выиграть турнир, что я в шаге от этого, но как только что-то в игре пошло не по-моему, всё ушло в негативную сторону.

В тренировках уделяю внимание абсолютно всем элементам — защите, атаке, стабильности. Сейчас же самое важное — научиться контролировать эмоции под давлением во всех важных моментах. Если хочу выйти на другой уровень, то это надо научиться делать, топовые игроки этим как раз отличаются. Они делают это в разы лучше, чем другие», — приводит слова Рублёва ТАСС.