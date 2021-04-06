Андрей Рублёв объяснил причину поражения в полуфинале «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о причине поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Напомним, на этой стадии соревнований Андрей со счётом 3:6, 4:6 уступил поляку Хуберту Хуркачу, который в итоге стал победителем турнира.
«Турнир в целом оцениваю отлично, я сыграл в полуфинале «Мастерса», да и вообще весь год выступаю стабильно. Причина неудачи в полуфинале больше в эмоциях, не смог совладать с ними. Не смог справиться с давлением, чувствовал, что есть большой шанс выиграть турнир, что я в шаге от этого, но как только что-то в игре пошло не по-моему, всё ушло в негативную сторону.
В тренировках уделяю внимание абсолютно всем элементам — защите, атаке, стабильности. Сейчас же самое важное — научиться контролировать эмоции под давлением во всех важных моментах. Если хочу выйти на другой уровень, то это надо научиться делать, топовые игроки этим как раз отличаются. Они делают это в разы лучше, чем другие», — приводит слова Рублёва ТАСС.
- 6 апреля 2021
-
18:30
-
18:13
-
17:35
-
17:20
-
14:39
-
14:16
-
13:24
-
13:09
-
12:06
-
11:08
-
10:45
-
09:56
-
09:35
-
09:01
-
04:01
-
00:02
- 5 апреля 2021
-
23:44
-
20:21
-
16:32
-
15:07
-
13:49
-
13:06
-
11:53
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:41
-
09:29
-
09:16
-
09:15
-
09:04
-
08:47
-
01:05
-
00:12
- 4 апреля 2021
-
22:56