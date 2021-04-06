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Анна Калинская вылетела с турнира в Боготе, отдав первый сет Зиданшек со счётом 0:6

Анна Калинская вылетела с турнира в Боготе, отдав первый сет Зиданшек со счётом 0:6
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира в Боготе (Колумбия). В стартовом матче она уступила словенской теннисистке Тамаре Зиданшек. Счёт матча 0:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час и 16 минут. Калинская ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, 5 раз ошибалась на подаче и использовала 6 шансов из 12 взять подачу Калинской.

Следующий поединок Зиданшек проведёт с победительницей матча Астра Шарма (Австралия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).

В 2020 году турнир в Боготе не проводился из-за непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса. В 2019 году победу на соревнованиях одержала американская теннисистка с русскими корнями Аманда Анисимова, которая в решающем матче победила Шарму.

Богота. 1-й круг
06 апреля 2021, вторник. 18:10 МСК
Тамара Зиданшек
93
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
0 		5  
         
Анна Калинская
107
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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