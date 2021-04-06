Анна Калинская вылетела с турнира в Боготе, отдав первый сет Зиданшек со счётом 0:6

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира в Боготе (Колумбия). В стартовом матче она уступила словенской теннисистке Тамаре Зиданшек. Счёт матча 0:6, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час и 16 минут. Калинская ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, 5 раз ошибалась на подаче и использовала 6 шансов из 12 взять подачу Калинской.
Следующий поединок Зиданшек проведёт с победительницей матча Астра Шарма (Австралия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).
В 2020 году турнир в Боготе не проводился из-за непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса. В 2019 году победу на соревнованиях одержала американская теннисистка с русскими корнями Аманда Анисимова, которая в решающем матче победила Шарму.
- 6 апреля 2021
-
19:40
-
18:51
-
18:30
-
18:13
-
17:35
-
17:20
-
14:39
-
14:16
-
13:24
-
13:09
-
12:06
-
11:08
-
10:45
-
09:56
-
09:35
-
09:01
-
04:01
-
00:02
- 5 апреля 2021
-
23:44
-
20:21
-
16:32
-
15:07
-
13:49
-
13:06
-
11:53
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:41
-
09:29
-
09:16
-
09:15
-
09:04
-
08:47
-
01:05