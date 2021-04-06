Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Чарльстоне, уступив Севастовой

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Чарльстоне (США). В стартовом матче со счётом 3:6, 3:6 она проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.
Встреча продолжалась 1 час и 12 минут. Потапова 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Её соперница, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 2 раза ошибалась на подаче и использовала пять шансов из шести взять подачу Потаповой.
Следующий поединок Севастова проведёт с американской теннисисткой Кэти Макнелли.
Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущим победителем соревнований стала Мэдисон Кис из США — в решающем матче она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.
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