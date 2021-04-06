Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне, где встретится с Мугурусой

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне (США). В матче второго круга Юлия со счётом 6:2, 6:2 одолела соотечественницу Зарину Дияс.
Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты. Путинцева 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Её соперница, занимающая 88-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, 3 раза ошибалась на подаче и воспользовалась 2 шансами из 6 взять подачу Путинцевой.
Следующий поединок Путинцева проведёт с испанской теннисисткой Гарбиньей Мугурусой, которая во втором круге соревнований оказалась сильнее полячки Магдалены Фрех.
Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущим победителем соревнований стала Мэдисон Кис из США – в решающем матче она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6, 6:3.
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