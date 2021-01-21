Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может

Теннисное сообщество весьма необычно проводит подготовку к Australian Open – 2021. Всех игроков посадили на 14-дневный карантин в Мельбурне и Аделаиде – кого-то на жёсткий, а кого-то на менее строгий. Юлии Путинцевой не повезло дважды – вначале она оказалась в изоляции без возможности выезжать на тренировки, а затем её в номере атаковали австралийские грызуны. Причём смена комнаты не помогла.

«Пыль и грязь повсюду. Дышать нечем!» Теннисистов заперли на две недели, не выдав пылесос Россиянка Маргарита Гаспарян – об особенностях карантина в Мельбурне перед Australian Open.

Уроженка Москвы Юлия Путинцева до 2012 года представляла Россию, причём считалась одной из самых перспективных теннисисток мира. Она была в финале двух юниорских турниров «Большого шлема» — US Open-2010 и Australian Open-2012, занимала третье место в юниорском рейтинге. Однако в мае 2012 года в 17-летнем возрасте Юлия сменила спортивное гражданство.

По словам отца теннисистки – Антона Путинцева, федерация тенниса Казахстана сделала их семье сказочное предложение, от которого они не смогли отказаться: «Когда поступают подобные предложения — «Мы вам поможем со всеми финансовыми затратами: массажистом, тренером, спаррингом», — отказаться сложно. Покажите мне человека, который скажет: Извините, мне это не надо. Я сам всё профинансирую».

С тех пор прошло 9 лет. За это время Юлия пробилась в топ-30, выиграла титул в Нюрнберге-2019, ещё дважды была финалисткой турниров WTA – в Санкт-Петербурге-2017 и Гуанчжоу-2018, трижды доходила до 1/4 финала турниров «Большого шлема». Однако несмотря на скромное количество трофеев, Путинцева, тем не менее, может похвастать яркими победами над топ-игроками. В частности, Юлия выиграла у бывших первых ракеток мира – Винус Уильямс, Каролины Возняцки, Каролины Плишковой.

Главным достижением Путинцевой можно считать то, что она знает, как обыграть трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку, которая по данным издания «Форбс» в прошлом году стала самой богатой спортсменкой мира. В активе Юлии аж три победы над японкой – в Хобарте-2018, Бирмингеме и Уимблдоне-2019.

Мировой рекорд Наоми Осаки. Как японка обошла Серену Уильямс и Марию Шарапову 22-летняя японка заработала за год 37,4 миллиона долларов. Это лучшее достижение среди всех спортсменок.

Надо сказать, что Юлия Путинцева прославилась не только своим бойцовским характером, но и излишней эмоциональностью. Так на турнире в Нью-Хэйверен-2017 в поединке с француженкой Ализе Корне уроженка Москвы при счёте 0:3 в первом сете вызвала на корт своего тренера Романа Кислянского и устроила ему натуральную взбучку в прямом эфире, не выбирая при этом никаких выражений. Тут же добавим, что спустя какое-то время Юлия в соцсетях извинилась за своё поведение: «Я бываю крайне импульсивной. И часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации. Ещё раз прошу прощения!»

Как Соболенко, Медведев и другие теннисисты обживаются в Австралии на карантине Игроки тренируются даже в ванной комнате. А в гости могут заглянуть только мышь и попугай. Забавные видео и фото.

На двухнедельный карантин в Мельбурн Путинцева летела из Абу-Даби, где на новом турнире WTA 500 добралась до 3-го круга и уступила только 4-й ракетке мира Софье Кенин из США. И надо же такому случиться, что именно на рейсе из Абу-Даби, где находилась Юлия, оказался заражённый коронавирусом пассажир. Всех теннисисток, которые были на борту этого лайнера, посадили на строгий 14-дневный карантин, лишив возможности выходить из номера на тренировки. По словам Путинцевой, она только в Мельбурне на месте узнала о таком правиле.

Посадили на 14 суток! Кузнецова, Азаренко и ещё 45 теннисистов попали на жёсткий карантин На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.

В итоге Юлия оказалась в довольно стеснённых условиях в номере отеля и чуть ли не в первую ночь обнаружила незваную гостью. Маленькая мышь бегала по комнате как у себя дома. Теннисистку охватила паника. Она связалась с представителями отеля и попросила перевести её в другой номер. Пока подыскивали замену, теннисистка разместила в соцсетях видео с мышкой, которое тут же стало «вирусным».

Четыре часа потребовалось служащим отеля, чтобы перевести Путинцеву в другую комнату. Но история с мышкой на этом не закончилась. «Другой номер, но та же история. Я хотела поспать, но нет, — и в новом номер Юлия обнаружила мышь. – На ресепшене мне сказали, что отель заполнен, и они ничем мне помочь не могут. Мне кажется, тут много мышей, даже в моей комнате явно не одна». Как сообщила теннисистка подписчикам в «сториз» своего «Инстаграма», отвечая на их вопросы, спустя неделю карантина прогнать мышей из своего номера она всё ещё не может.

Любопытно, что министр полиции австралийского штата Виктория Лиза Невилл намекнула на то, что теннисистка чуть ли не сама разводит этих мышей: «На этой неделе мы боролись с вредителями в гостинцах. И мне кажется, что кто-то подкармливает мышей. Я бы советовала постояльцам свести к минимуму взаимодействие с грызунами». Но нашествие мышей – это лишь одна из проблем, с которой Путинцева столкнулась на изоляции. Как известно, игроки, отбывающие карантин в Мельбурне, не могут открыть окна в номере. При этом почти все они занимаются физподготовкой и, конечно, при этом поднимают пыль. Поэтому Юлия решила провести в своём гостиничном номере одиночный пикет, сделав транспарант с надписью: «Нам нужен свежий воздух, чтобы дышать».

Отметим, что жёсткий карантин вместе с Путинцевой в Мельбурне отбывает более 70 теннисистов с нескольких «ковидных рейсов». Местные власти и организаторы Australian Open не готовы идти на ослабление изоляции, лишь предоставляя игрокам в номера спортивное оборудование. Кстати, несмотря на строгие протоколы безопасности, на 7-й день карантина положительный результат теста получила испанская теннисистка Паула Бадоса, которая летела на одном рейсе с Путинцевой.