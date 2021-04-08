Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

ATP и WTA выпустили заявление по поводу переноса «Ролан Гаррос»

ATP и WTA выпустили заявление по поводу переноса «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0
Аудио-версия:

ATP и WTA выпустили совместное заявление по поводу переноса сроков проведения Открытого чемпионата Франции 2021 года. Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат — 23 мая–6 июня.

«Теннис требовал гибкого подхода к календарю в последние 12 месяцев, чтобы справиться с трудностями пандемии, и это продолжает иметь место. Решение отложить начало „Ролан Гаррос“ на одну неделю было принято в связи с недавно ужесточёнными коронавирусными ограничениями во Франции. Требуется дополнительное время, чтобы повысить вероятность улучшения условий и возможность допуска болельщиков на турнир.

И ATP, и WTA находятся в контакте со всеми сторонами, на которых повлияла отсрочка, чтобы оптимизировать календарь для игроков, турниров и болельщиков в преддверии и после „Ролан Гаррос“, — говорится в заявлении.

Организаторы «Ролан Гаррос» официально подтвердили перенос турнира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021