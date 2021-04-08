ATP и WTA выпустили заявление по поводу переноса «Ролан Гаррос»

ATP и WTA выпустили совместное заявление по поводу переноса сроков проведения Открытого чемпионата Франции 2021 года. Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат — 23 мая–6 июня.
«Теннис требовал гибкого подхода к календарю в последние 12 месяцев, чтобы справиться с трудностями пандемии, и это продолжает иметь место. Решение отложить начало „Ролан Гаррос“ на одну неделю было принято в связи с недавно ужесточёнными коронавирусными ограничениями во Франции. Требуется дополнительное время, чтобы повысить вероятность улучшения условий и возможность допуска болельщиков на турнир.
И ATP, и WTA находятся в контакте со всеми сторонами, на которых повлияла отсрочка, чтобы оптимизировать календарь для игроков, турниров и болельщиков в преддверии и после „Ролан Гаррос“, — говорится в заявлении.
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