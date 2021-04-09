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Барти победила Роджерс в 3-м круге турнира в Чарльстоне

В третьем круге турнира в Чарльстоне (США) представительница Австралии Эшли Барти обыграла американку Шелби Роджерс со счётом 7:6, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Барти сделала девять эйсов, совершила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Роджерс три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Ранее, во втором круге турнира Барти победила японку Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:1.

Соперницей Барти по четвертьфиналу стала испанка Паула Бадоса, переигравшая американку Кэти Макнелли со счётом 6:3, 6:3.

Также в четвертьфинале соревнований россиянка Вероника Кудерметова сыграет с американкой Слоан Стивенс, Юлия Путинцева (Казахстан) встретится с Данкой Ковинич (Черногория), а Онс Жабер (Тунис) проведёт встречу с Кори Гауфф (США).