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Лоренцо Сонего: после «Большой тройки» лидером станет Даниил Медведев

Лоренцо Сонего: после «Большой тройки» лидером станет Даниил Медведев
Теннис / ATP 0
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего поделился мнением, кто будет лидировать в теннисе после ухода игроков «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Я бы сказал, что после них новым лидером станет Даниил Медведев. Он уже обходил Федерера и Надаля. Он первый из новых игроков, кому это удалось, безусловно, самый сильный и самый стабильный. Ему просто не хватает какой-то душевной стойкости, он время от времени теряет голову и нить матча.

Ментальная часть для игрока стоит столько же, сколько физическая, техническая и тактическая часть. Надо над этим поработать. В теннисе вы одиноки, у вас так много психического стресса, вы испытываете разные эмоции, трудные времена, и вам нужно иметь стойкость, чтобы показать лучший теннис», — приводит слова Сонего La Gazzetta dello Sport.

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