Лоренцо Сонего: после «Большой тройки» лидером станет Даниил Медведев

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего поделился мнением, кто будет лидировать в теннисе после ухода игроков «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
«Я бы сказал, что после них новым лидером станет Даниил Медведев. Он уже обходил Федерера и Надаля. Он первый из новых игроков, кому это удалось, безусловно, самый сильный и самый стабильный. Ему просто не хватает какой-то душевной стойкости, он время от времени теряет голову и нить матча.
Ментальная часть для игрока стоит столько же, сколько физическая, техническая и тактическая часть. Надо над этим поработать. В теннисе вы одиноки, у вас так много психического стресса, вы испытываете разные эмоции, трудные времена, и вам нужно иметь стойкость, чтобы показать лучший теннис», — приводит слова Сонего La Gazzetta dello Sport.
- 9 апреля 2021
-
14:27
-
12:24
-
11:30
-
11:09
-
10:33
-
09:49
-
06:43
-
00:22
- 8 апреля 2021
-
22:53
-
21:21
-
20:50
-
19:40
-
19:31
-
19:24
-
18:04
-
17:48
-
16:45
-
15:48
-
15:36
-
15:22
-
14:51
-
13:35
-
13:13
-
13:00
-
12:37
-
11:50
-
11:12
-
10:40
-
09:18
-
09:06
-
01:05
- 7 апреля 2021
-
22:45
-
20:18
-
16:39
-
15:14