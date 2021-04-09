Лоренцо Сонего: после «Большой тройки» лидером станет Даниил Медведев

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего поделился мнением, кто будет лидировать в теннисе после ухода игроков «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Я бы сказал, что после них новым лидером станет Даниил Медведев. Он уже обходил Федерера и Надаля. Он первый из новых игроков, кому это удалось, безусловно, самый сильный и самый стабильный. Ему просто не хватает какой-то душевной стойкости, он время от времени теряет голову и нить матча.

Ментальная часть для игрока стоит столько же, сколько физическая, техническая и тактическая часть. Надо над этим поработать. В теннисе вы одиноки, у вас так много психического стресса, вы испытываете разные эмоции, трудные времена, и вам нужно иметь стойкость, чтобы показать лучший теннис», — приводит слова Сонего La Gazzetta dello Sport.