Как Даниилу Медведеву обойти Новака Джоковича и стать 1-й ракеткой мира? Есть варианты

Интересная ситуация сложилась в рейтинге 52 недель ATP для россиянина Даниила Медведева. В ближайшие месяцы он может как потерять своё второе место, так и стать первой ракеткой мира, сместив с трона Новака Джоковича. Расскажем, что надо сделать Медведеву, чтобы оказаться лидером.

Только что в Майами завершился первый турнир серии «Мастерс» в сезоне. Но несмотря на то, что на подобных соревнованиях разыгрываются большие очки, вплоть до 1000 – победителю и 600 – финалисту, в топ-10 на удивление практически нет никаких перестановок. Только Зверев обошёл Федерера и стал 6-м. Но это не благодаря успешному выступлению Александра в Майами, который проиграл в первом же матче, а из-за того, что у Роджера, не принимавшего участие в соревнованиях, сгорело 50% за титул в 2019 году. Кроме того, Даниил Медведев на этом турнире немного сократил отставание от лидера Новака Джоковича. Две недели назад их разделяли 2068 очков, сейчас – 1933. Как же Даниилу Медведеву обойти Новака Джоковича и стать 1-й ракеткой мира в ближайшее время?

С турниров ATP-250 в Марбелье и на Сардинии стартовал грунтовый сезон, который продлится два месяца. За это время будет проведено три «Мастерса», один ATP-500, ещё несколько более мелких соревнований и турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос», где разыгрывается аж 2000 очков. В борьбе за лидирующие позиции очень многое будет зависеть от того, кто где будет играть или кто какие турниры пропустит. Ведь по новым правилам, если теннисист не играет турнир, то у него сгорает 50% от набранных за прошлый год очков. Для выступающих же в соревнованиях набор очков начинается лишь с того момента, как будет «перебит» прошлый результат. Например, в том же Майами Федедер оставил за собой половину из 1000 очков за в 2019 году, хотя сейчас он во Флориду не приезжал. Медведев в 2019 году дошёл до 4-го круга и заработал 90 очков, а в этот раз прошёл на круг дальше и добавил 180 очков за вычетом прошлогодних 90.

Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»! Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.

Какие же есть варианты у Медведева? И россиянин, и серб начнут грунтовую серию на «Мастерсе» в Монте-Карло. Дальше Даниил, скорее всего, сыграет на «Мастерсах» в Мадриде и Риме. А на турнирах более низкой категории Медведев, видимо, играть не будет, поскольку у него в запасе почти максимальное число учитываемых очков за подобные соревнования. При этом за прошлый Монте-Карло у него в зачёте 360 очков, а за турниры в столице Испании, Италии и «Ролан Гаррос» – по 10. Всего россиянин может за грунтовую серию максимально добавить 4610 очков (см.таблицу). Если у Даниила что-то пойдёт не так, ему с радостью предоставят уайлд-кард на турниры ATP-250 и ATP-500. Что касается Новака, то после Монте-Карло он должен сыграть на домашнем турнире ATP-250 в Белграде. Потом, по сведениям сербских СМИ, Новак решил пропустить «Мастерс» в Мадриде, где у него в таком случае сгорит 500 очков – 50% за титул-2019. Далее состоится «Мастерс» в Риме, где Джокович как чемпион-2020 тоже ничего не сможет прибавить, но он собирается на нём выступить для подготовки к «Ролан Гаррос». На этом «Большом шлеме» сербу тоже будет сложно добавить очки, поскольку в 2020-м он был финалистом.

Максимальное количество очков, которое могут добавить теннисисты во время грунтовой серии

Глядя на таблицу, трудно не заметить, что то отставание в 1933 очков, которое сейчас разделяет Медведева от Джоковича, россиянин вполне может ликвидировать даже ещё до начала «Ролан Гаррос». Но для этого Даниил должен активно набирать очки, а не проигрывать на ранних стадиях соревнований. При этом, ориентируясь на лидера Джоковича, нашему теннисисту не надо забывать об идущем вслед за ним Рафаэле Надале. Начинается любимая часть сезона Короля грунта. Он дышит в спину Медведеву и уже по итогам Монте-Карло может обойти Даниила и опять занять второе место. Сейчас этих теннисистов отделяет всего 360 очков, а Надаль способен в Монако максимально прибавить 640. Поэтому Медведеву нужно самому выигрывать, проходить как можно дальше по сетке и не ждать подарков от соперников.

«Играть на грунте я умею!» Медведев задумался о следующем турнире «Большого шлема» Финалист Australian Open Даниил Медведев объяснил, в чём разница между Джоковичем и Надалем. И при чём тут сломанная ракетка?

Одним словом, у россиянина сложилась интересная ситуация – по итогам грунтовой серии он может и стать первой ракеткой мира, и остаться вторым, и потерять это место.