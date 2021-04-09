Forbes включил Медведева и Тима в топ-30 перспективных спортсменов Европы до 30 лет
Россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим вошли в тридцатку самых перспективных спортсменов Европы до 30 лет в 2021 году, по версии журнала Forbes.
Рейтинг был составлен на основе не только спортивных достижений, но и социальной активности, и ответственности спортсменов вне спорта.
Напомним, в середине марта 2021 года Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира. Он — первый теннисист за более чем 15 лет, сумевший ворваться в топ-2 рейтинга ATP без учёта «Большой четвёрки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.
Тим, в свою очередь, является четвёртой ракеткой мира. А также имеет в своём активе титул турнира «Большого шлема» — US Open 2020.
С рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Как Даниилу Медведеву обойти Новака Джоковича и стать 1-й ракеткой мира? Есть варианты
Теннисистов разделяет в рейтинге 1933 очка. Но в спину самому Медведеву дышит Король грунта Рафаэль Надаль.
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