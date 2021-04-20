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Рахимова проиграла украинке Костюк в первом круге турнира в Стамбуле

19-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). Отметим, что россиянка пробилась в основную сетку соревнований после победы над грузинкой Мариам Болквадзе в финале квалификации.

В матче первого круга она проиграла украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 4:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.

Рахимова ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Костюк — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге турнира украинку Костюк ждёт встреча с ещё одной россиянкой Дарьей Касаткиной.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.