Рахимова проиграла украинке Костюк в первом круге турнира в Стамбуле

19-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). Отметим, что россиянка пробилась в основную сетку соревнований после победы над грузинкой Мариам Болквадзе в финале квалификации.
В матче первого круга она проиграла украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 4:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.
Рахимова ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Костюк — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Во втором круге турнира украинку Костюк ждёт встреча с ещё одной россиянкой Дарьей Касаткиной.
Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.
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