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Потапова в упорной борьбе обыграла Павлюченкову на старте турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

В стартовом матче соревнований Потапова с боем обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4. Отметим, что матч россиянок был перенесён со вчерашнего дня из-за дождливой погоды по окончании второго сета.

В итоге встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 11 из 18 брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой — 2 эйса, 15 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) — Сорана Кырстя (Румыния).

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.