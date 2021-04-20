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Потапова в упорной борьбе обыграла Павлюченкову на старте турнира в Стамбуле

Потапова в упорной борьбе обыграла Павлюченкову на старте турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

В стартовом матче соревнований Потапова с боем обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4. Отметим, что матч россиянок был перенесён со вчерашнего дня из-за дождливой погоды по окончании второго сета.

В итоге встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 11 из 18 брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой — 2 эйса, 15 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) — Сорана Кырстя (Румыния).

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.

Стамбул. 1-й круг
20 апреля 2021, вторник. 12:35 МСК
Анастасия Павлюченкова
39
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 10 4
7 7 		6 8 6
         
Анастасия Потапова
76
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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