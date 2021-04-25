В Австралии на общественном транспорте появились снимки Ника Кирьоса

Снимки австралийского теннисиста Ника Кирьоса стали частью дизайна общественного транспорта в Австралии.
Сам Кирьос опубликовал фото, на которых запечатлены поезд и автобус с его лицом. «Благословляю», — написал Ник в описании к посту.
Публикация доступна в «инстаграме» австралийского теннисиста.
Кирьос – обладатель шести титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее в карьере место в рейтинге – 13-е. Недавно он сообщил, что пропустит весь грунтовый сезон, включая Открытый чемпионат Франции.
В текущем сезоне 25-летний австралиец принял участие лишь в турнире категории ATP-250 в Мельбурне, где дошёл до третьего круга, и в Открытом чемпионате Австралии. В третьем круге домашнего мэйджора Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
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