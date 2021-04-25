Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

В Австралии на общественном транспорте появились снимки Ника Кирьоса

В Австралии на общественном транспорте появились снимки Ника Кирьоса
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Снимки австралийского теннисиста Ника Кирьоса стали частью дизайна общественного транспорта в Австралии.

Сам Кирьос опубликовал фото, на которых запечатлены поезд и автобус с его лицом. «Благословляю», — написал Ник в описании к посту.

Публикация доступна в «инстаграме» австралийского теннисиста.

Кирьос – обладатель шести титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее в карьере место в рейтинге – 13-е. Недавно он сообщил, что пропустит весь грунтовый сезон, включая Открытый чемпионат Франции.

В текущем сезоне 25-летний австралиец принял участие лишь в турнире категории ATP-250 в Мельбурне, где дошёл до третьего круга, и в Открытом чемпионате Австралии. В третьем круге домашнего мэйджора Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021