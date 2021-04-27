Потапова обыграла Грачёву на старте квалификации турнира в Мадриде
20-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-100 в Мадриде (Испания).
В матче первого раунда Потапова на тай-брейке обыграла соотечественницу Варвару Грачёву со счётом в двух сетах 6:4, 7:6 (7:2).
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Потапова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и спасла 3 брейк-пойнта из 5. На счету Грачёвой – ни одного эйса, 2 невынужденные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В матче за выход в основную сетку турнира Потапова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) – Ане Минтехи Дель Ольмо (Испания).
Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
Кудерметова сыграет с Весниной, Александрова — с Азаренко на старте турнира в Мадриде
Пять двойных при подаче на сет! Серена Уильямс должна благодарить россиянку за ошибки
19-летняя Анастасия Потапова растеряла преимущество в матче с Сереной Уильямс. Американка вышла в 4-й круг Australian Open – 2021.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
16:12
-
15:52
-
15:35
-
15:12
-
14:14
-
13:50
-
13:31
-
12:57
-
12:45
-
12:29
-
12:10
-
11:39
-
10:26
-
10:07
-
09:44
-
01:07
-
00:56
-
00:27
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:11
-
22:34
-
21:21
-
20:55
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28
-
16:03
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам