Потапова обыграла Грачёву на старте квалификации турнира в Мадриде

20-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-100 в Мадриде (Испания).

В матче первого раунда Потапова на тай-брейке обыграла соотечественницу Варвару Грачёву со счётом в двух сетах 6:4, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Потапова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и спасла 3 брейк-пойнта из 5. На счету Грачёвой – ни одного эйса, 2 невынужденные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В матче за выход в основную сетку турнира Потапова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) – Ане Минтехи Дель Ольмо (Испания).

Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

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