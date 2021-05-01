Видеообзор победы Вероники Кудерметовой над Кики Бертенс на турнире в Мадриде

Первая ракетка России 24-летняя Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Кудерметова уверенно обыграла действующую чемпионку соревнований, представительницу Нидерландов Кики Бертенс (7) со счётом 6:4, 6:3. Для Вероники – это шестая победа над соперницей из первой десятки рейтинга WTA.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бертенс — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге турнира в Мадриде Кудерметова сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой (9).

На данный момент россиянка занимает 28-ю позицию в рейтинге WTA. За выход в третий круг Кудерметова получит более € 34 тыс. и 120 рейтинговых очков.