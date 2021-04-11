Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA

Россиянка Вероника Кудерметова завоевала в Чарльстоне первый титул в карьере! В понедельник новоявленная чемпионка войдёт в топ-30 и станет первой ракеткой России.

Второй финал Кудерметовой в сезоне! В понедельник Вероника станет первой ракеткой России 23-летняя россиянка пробилась в решающий матч турнира WTA-500 в Чарльстоне.

Турнир WTA-500 в Чарльстоне собрал очень сильный состав участниц. Из представительниц топ-20 в сетке оказалось сразу шесть теннисисток во главе с первой ракеткой мира Эшли Барти. Поэтому выход в финал этого престижного соревнования для 23-летней Вероники Кудерметовой — это огромный успех. В этом году россиянка уже играла в решающем матче на соревновании подобного уровня. Это было в начале января перед Australian Open в Абу-Даби. Тогда Вероника уступила белоруске Арине Соболенко.

Начинаем с финала! Россиянка Кудерметова пробилась в решающий матч первого турнира сезона Для Вероники Кудерметовой это первый финал в карьере. У её соперницы Арины Соболенко серия побед составляет 14 матчей.

Кудерметова из спортивной семьи. Её отец Эдуард был хоккеистом, выступал за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и другие команды, был чемпионом России. Младшая сестра Вероники — Полина — тоже известная теннисистка. Ей 17 лет, и она уже вовсю подбирается к турнирам WTA. Это ещё не всё. Муж Вероники — её личный тренер Сергей Демёхин, который работает с ней много лет и сам когда-то выступал на профессиональном уровне. С недавних пор в тренерский штаб россиянки входит ещё и известный словацкий специалист Владимир Платеник. В 2015 году Кудерметова вместе с Асланом Карацевым завоевала бронзу на корейской Универсиаде в миксте. В активе Вероники есть один титул в паре — она победила в Ухане-2019, а в самом Чарльстоне в том же году дошла до финала вместе с Ириной Хромачёвой.

Соболенко не остановить! Россиянка Кудерметова в финале Абу-Даби ушла на второй план Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла уже третий титул подряд и стала 7-й ракеткой мира.

Соперницей Кудерметовой по финалу турнира в Чарльстоне стала черногорская теннисистка Данка Ковинич. Она старше россиянки на три года. Для Данки этот выход в финал турнира WTA третий в карьере. До этого она играла в решающем матче в Тяньцзине-2015 и Стамбуле-2016. На данный момент Ковинич занимает 91-е место в рейтинге WTA, но в 2016-м была в топ-50. На пути к поединку с Кудерметовой черногорка обыграла таких сильных соперниц, как Петра Квитова, Юлия Путинцева и Онс Жабер. «Я не думала о победе или финале в матче с Жабер. Просто играла, не заглядывая в будущее. Оставила в этом матче на корте все свои силы. В начале турнира я плохо себя чувствовала, но с каждым поединком становилась увереннее. Главное, что в самые трудные моменты мне удавалось оставаться спокойной. Видимо, это ключевая причина моего успеха», — призналась Данка после полуфинала.

Что касается Вероники Кудерметовой, то на пути в решающий матч она заставила зачехлить ракетки пять соперниц, включая чемпионку US Open – 2017 Слоан Стивенс и испанку Паулу Бадосу. Причём все матчи россиянка выиграла в двух сетах. «Я ожидала, что матч с Бадосой получится тяжёлым, в итоге так и вышло. Паула показала отличный теннис, она подавала просто невероятно. А я была более стабильной по сравнению с нашим предыдущим матчем. Я следовала плану и старалась играть агрессивно. Конечно, если я выиграю в финале, то буду очень счастлива. Сейчас я мечтаю завоевать первый титул и сделаю всё для этого!» — сказала Вероника.

Матч Кудерметова начала уверенно, сделала сразу брейк и повела — 2:0. Казалось бы, всё в её руках, но следом россиянка позволила сопернице отыграться — 2:2. Следующий свой гейм Вероника с трудом удержала — 3:3, а вот затем просто вцепилась чужую подачу и с третьего брейк-пойнта добилась своего. При счёте 5:3 россиянка не смогла реализовать два сетбола на подаче соперницы, но в следующем гейме поставила точку в партии — 6:4. Вероника старалась играть более агрессивно, постоянно обостряя ситуацию на корте, а вот теннисистка из Черногории, видимо, поставила перед собой цель просто не совершать ошибки. Но это у неё не всегда получалось. Во втором сете Кудерметова по-прежнему атаковала, пыталась зацепиться за подачу соперницы. Первым же шансом при счёте 2:2 она смогла воспользоваться и с третьего брейк-пойнта добилась успеха. После этого Данка немного приуныла и позволила россиянке выиграть все оставшиеся геймы — 6:4, 6:2.

Так Вероника Кудерметова завоевала свой первый одиночный титул WTA в карьере. За победу россиянка получила 470 рейтинговых очков и чек на $ 68 570. В понедельник она обойдёт Екатерину Александрову и станет первой ракеткой России. Вероника впервые попадёт в топ-30 мирового рейтинга. Вот так красавица Вероника! Неужели россиянки после долгого перерыва начали возвращаться на лидирующие позиции? Давно пора.