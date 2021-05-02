«Я уже не чувствовал колено». Карацев рассказал, как долгое время играл через боль

Российский теннисист Аслан Карацев поделился подробностями непростых отрезков своей карьеры, когда ему длительное время приходилось играть через боль.
«Когда откатился в район 700-го места, как себя настраивал, чтобы оттуда выбраться? Я полгода не играл. После того, как я резко прекратил играть, только делал ОФП – час в день. Это было очень сложно. Я всю жизнь играю в теннис, и вдруг мне говорят, что ты не можешь играть пока в теннис. Такой был период – месяц-полтора сложных.
Я пытался делать физподготовку, находить, чем заняться. В тот момент я жил в Барселоне. Город такой, туристический. То есть у меня было время походить, погулять. Думал, это продлится с ногой две недели – максимум месяц. Не ожидал, что это продлится полгода. Особо о рейтинге не думал. Думал о том, чтобы травмы прекратились, и я смог бы играть заново. И в том же году, в ноябре 2017 года, начал делать предсезонку.
Я уже не чувствовал колено, провёл шесть недель предсезонки и начал в январе играть «фьючерсы» в Египте. Поехал с испанским тренером на два турнира, оба выиграл, вошёл в топ-500. Думаю: «Ну всё, сейчас буду пытаться «челленджеры» играть». Я как раз попал в квал на «челленджер» во Франции. Прохожу первый круг квала, второй и опять чувствую – колено! То есть я опять вылетаю, два месяца не играю, прохожу всякие процедуры. То есть опять начинаю лечиться. Поигрываю чуть-чуть и лечусь. В итоге это был нудный процесс – я возвращаюсь, опять вылетаю, возвращаюсь – вылетаю.
К тому же мне врач сказал: «Если ты хочешь играть, то у тебя будут боли. Это больше в голове. Боль не уйдёт». А я уже почти лёг на операционный стол. А он говорит: «Разницы нет – делаешь ты операцию или нет». Но боль не уйдёт. И я принял решение и долгое время играл через боль. То есть она не уходила, я делал упражнения, и потом в конце 2018 года мы с моим тренером начали заниматься, тренироваться. И так колено мучило-мучило моментами, но уже лучше становилось. Вот и всё, в принципе», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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