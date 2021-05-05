Доминик Тим: точно знаю, если я в хорошей форме, обыграть могу кого угодно

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, когда к нему пришло понимание, что он может добиваться результата в матчах с «Большой тройкой»: испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, швейцарцем Роджером Федерером и представителем Сербии Новаком Джоковичем.

«Когда понял, что могу побеждать в матчах с «Большой тройкой»? Невозможно назвать какой-то конкретный матч. Я шёл к этому постепенно. В какой-то момент начал выигрывать у некоторых классных теннисистов, затем у игроков из топ-10, а потом случилась победа и в матче с одним из них. Всё это не пришло ко мне сразу. Однако сегодня точно знаю, что если я в хорошей форме и чувствую уверенность в своих силах, обыграть могу кого угодно», — приводит слова Тима El Pais.

«Я провалился в яму». Куда пропал Доминик Тим, которого недавно называли Принцем грунта? Чемпион Барселоны-2019 снимается с одного турнира за другим. Оказывается, у австрийца проблема не только с травмой колена.