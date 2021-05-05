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32 эйса помогли Иснеру стать соперником Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

32 эйса помогли Иснеру стать соперником Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джон Иснер вышел в третий круг «Мастерса», который проходит в Мадриде (Испания), и сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

В матче второго круга соревнований Иснер нанёс поражение девятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Иснер подал 32 эйса, избежал двойных ошибок и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде Иснер сыграет с шестой ракеткой соревнований — россиянином Андреем Рублёвым.

Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде составляет € 2 614 465.

Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 19:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
11
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 6
6 		6 4 7 8
         
Джон Иснер
39
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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