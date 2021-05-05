32 эйса помогли Иснеру стать соперником Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде
Американский теннисист Джон Иснер вышел в третий круг «Мастерса», который проходит в Мадриде (Испания), и сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
В матче второго круга соревнований Иснер нанёс поражение девятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Иснер подал 32 эйса, избежал двойных ошибок и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.
В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде Иснер сыграет с шестой ракеткой соревнований — россиянином Андреем Рублёвым.
Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде составляет € 2 614 465.
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