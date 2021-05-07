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Наоми Осака в роскошном платье сфотографировалась с наградой Laureus «Спортсмен года»

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака отпраздновала получение награды академии Laureus в номинации «Спортсмен года» в роскошном блестящем платье в пол.

Осака поделилась снимком в своём «инстаграме». Японка позировала в шикарном образе на фоне бассейна с трофеем в руках.

Публикация доступна в «инстаграме» японской теннисистки.

23-летняя Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.

В мужской номинации награду вручили 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Ранее вторая сеяная Осака сенсационно вылетела с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), во втором круге проиграв чешке Каролине Муховой со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

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