Наоми Осака в роскошном платье сфотографировалась с наградой Laureus «Спортсмен года»

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака отпраздновала получение награды академии Laureus в номинации «Спортсмен года» в роскошном блестящем платье в пол.
Осака поделилась снимком в своём «инстаграме». Японка позировала в шикарном образе на фоне бассейна с трофеем в руках.
Публикация доступна в «инстаграме» японской теннисистки.
23-летняя Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.
В мужской номинации награду вручили 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.
Ранее вторая сеяная Осака сенсационно вылетела с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), во втором круге проиграв чешке Каролине Муховой со счётом 4:6, 6:3, 1:6.
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