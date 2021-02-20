Наоми Осака – новый босс женского тенниса! Японка взяла 4 «шлема» в четырёх финалах

Наоми Осака из Японии выиграла 4-й турнир «Большого шлема» в карьере и 2-й – на Australian Open. Благодаря этому с понедельника она станет 2-й ракеткой мира. Наоми увезёт из Мельбурна чек на $ 2 113 375. Но это почти в 2 раза меньше, чем после скандального финала с Сереной на US Open – 2018.

Наоми Осака подошла к финалу не просто в роли фаворита. После победы над Сереной Уильямс в полуфинале японка получила такое количество комплиментов, которое не знала ни одна теннисистка уже много лет. «Новый босс женского тенниса», «Новая королева», «Японская императрица» — как только фанаты и эксперты не называли Наоми. Что и говорить – было за что. Мало то, что Наоми за прошлый год заработала больше всех спортсменок мира (рекордные $ 37,4 млн) и трижды за карьеру обыграла 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс, но ещё и вышла в свой четвёртый финал на мэйджоре. Отметим, что если японка добиралась на «шлеме» до четвертьфинала, то затем она неизменно становилась чемпионкой. Так было на US Open – 2018 и 2020, а также на Australian Open – 2019. И вот теперь Осака снова в финале.

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Трудно представить, но последний раз Наоми проиграла больше года назад. 7 февраля 2020 года в рамках квалификации Кубка Федерации Осака уступила испанке Саре Соррибес-Тормо. И с тех пор Наоми или побеждала в матчах, или снималась с них до старта, что в графу поражения не засчитывается. Так было на турнирах в Цинциннати-2020 и Мельбурне-2021. Как бы то ни было, но серия побед японки к финалу Australian Open – 2021 достигла 20 матчей. Прямо как у Даниила Медведева. Правда, у россиянина не было отказов посреди этой серии, к тому же он по её ходу 12 раз обыграл представителей топ-10. Наоми же за год не досталась в соперницы ни одна теннисистка из десятки. Самой высокорейтинговой была как раз Серена – 11-я.

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Что касается соперницы Осаки по финалу Australian Open – 2021 – американки Дженнифер Брэйди, то она мало кому из любителей тенниса до этого момента была известна. Её лучший результат на «шлемах» был полуфинал US Open – 2020, когда она уступила как раз Осаке. А перед этим Дженнифер выиграла свой первый и пока единственный титул в Лексингтоне. Так что можно сказать, что её подъём начался сразу после рестарта сезона-2020. Перед Открытым чемпионатом Австралии американка занимала 24-е место в рейтинге WTA, но благодаря выходу в решающий матч соревнований гарантировала себе рекордное 13-е место.

Начало финального поединка складывалось нервозно. Теннисисткам мешала прохладная погода, ветер и ответственность перед публикой, которая заполнила стадион настолько, насколько это разрешено санитарными властями Мельбурна. Сначала девушки обменялись брейками, а в концовке партии более опытная Осака дожала соперницу на её подаче – 6:4. Вторая партия пошла полностью под диктовку японки. Она повела 4:0, над Брэйди уже нависла угроза «баранки». Но затем американка взяла два гейма подряд, в том числе и чужой. Но этого было недостаточно. Наоми спокойно довела матч до победы – 6:4, 6:3 за 1 час 19 минут.

Вот таким образом Наоми Осака в своё четвёртом финале турнира «Большого шлема» завоевала 4-й титул. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш, которая взяла 6 трофеев в первых своих шести финалах в 1990-1992 годах. Благодаря этому успеху Осака поднимется на 2-е место в рейтинге WTA. Впереди только австралийка Эшли Барти. Любопытно, что за свою победу на Australian Open – 2021 Наоми Осака получит самый маленький денежный приз из всех четырёх выигранных на мэйджорах. Это получился самый «дешёвый» «шлем», почти в два раза меньше (точнее в 1,8 раза), чем за скандальный финал с Сереной на US Open – 2018.

Все победы Наоми Осаки в финалах ТБШ (4):

1. US Open – 2018. Серена Уильямс – 6:2, 6:4. (призовые за победу – $3 800 000)

2.

3. US Open – 2020. Виктория Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3. ($ 3 000 000)

4. Australian Open – 2021. Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. ($ 2 113 375) 1. US Open – 2018. Серена Уильямс – 6:2, 6:4. (призовые за победу – $3 800 000)2. Australian Open – 2019. Петра Квитова – 7:6, 5:7, 6:4. ($ 3 187 190)3. US Open – 2020. Виктория Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3. ($ 3 000 000)

Мужской финал Australian Open – 2021 Новак Джокович – Даниил Медведев пройдёт в воскресенье, 21 февраля. Начало в 11:30 по московскому времени.