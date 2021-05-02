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Осака — о Муховой: я больше не хочу играть с ней на грунте

Осака — о Муховой: я больше не хочу играть с ней на грунте
Теннис / WTA 0
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Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала неожиданное поражение от чешки Каролины Муховой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я не удивилась. Мы играли с ней раньше, и тогда тоже был трёхсетовик. Меня больше впечатляет её движение по корту. Хочу научиться скользить так, как она.

Я довольно позитивно восприняла поражение, потому что сегодня для меня главным являлся другой момент: я знаю, что не могу контролировать исход матча, но могу контролировать своё поведение и упорно бороться. Думаю, мне это отлично удалось. Физически я не устала. Я приняла несколько неверных решений в ключевых моментах. Так что, думаю, сделаю из этого выводы. Я больше не хочу играть с ней на грунте, но, возможно, когда мы встретимся в следующий раз, я буду принимать более правильные решения, и результат сложится в мою пользу. Очень довольна, как мы с командой поговорили после поражения. У нас сейчас есть план, так что, думаю, всё в порядке», — приводит слова Осаки WTA Insider в своём «твиттере».

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