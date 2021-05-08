Арина Соболенко взяла 10-й титул WTA, обыграв Эшли Барти в финале турнира в Мадриде

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла титул на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Для 23-летней Соболенко это 10-я победа в финалах турниров уровня WTA.

В решающей встрече она обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Соболенко 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Барти — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 спасённых брейк-пойнта из 8.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 2 549 105. Предыдущей победительницей соревнования является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.