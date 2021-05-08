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Арина Соболенко взяла 10-й титул WTA, обыграв Эшли Барти в финале турнира в Мадриде

Арина Соболенко взяла 10-й титул WTA, обыграв Эшли Барти в финале турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла титул на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Для 23-летней Соболенко это 10-я победа в финалах турниров уровня WTA.

В решающей встрече она обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Соболенко 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Барти — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 спасённых брейк-пойнта из 8.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 2 549 105. Предыдущей победительницей соревнования является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). Финал
08 мая 2021, суббота. 19:40 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 4
6 		3 6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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