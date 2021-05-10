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Арина Соболенко впервые стала четвёртой ракеткой мира

Арина Соболенко впервые стала четвёртой ракеткой мира
Теннис / WTA 0
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В обновлённом рейтинге WTA от 10 мая белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на четвёртую строчку. Первую десятку замкнула чешка Петра Квитова. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, занимает 28-ю строчку.

Рейтинг WTA. 10 мая
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10090.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7650.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520.
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (4). Софья Кенин (США) — 5905.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4160.
...
28 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 2160...
30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070...
33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1935...
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1800.
38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...
73 (74). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
78 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
90 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 879...
100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.

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