Остапенко одержала уверенную победу и вышла во второй круг турнира в Риме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в стартовом матче на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Соперницей 49-й ракетки мира Остапенко была представительница Великобритании Йоханна Конта. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:1 в пользу латвийской спортсменки. Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Остапенко 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. 18-я ракетка мира Конта совершила 2 подачи навылет, одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.
Во втором круге Остапенко сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.
В другом матче игрового дня немецкая теннисистка Анжелика Кербер в двух сетах обыграла Ализе Корне (Франция) со счётом 6:2, 7:5. Свой второй поединок на турнире немка проведёт против третьей ракетки мира румынки Симоны Халеп.
Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является Симона Халеп.
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