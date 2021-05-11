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Остапенко одержала уверенную победу и вышла во второй круг турнира в Риме

Остапенко одержала уверенную победу и вышла во второй круг турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в стартовом матче на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Соперницей 49-й ракетки мира Остапенко была представительница Великобритании Йоханна Конта. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:1 в пользу латвийской спортсменки. Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Остапенко 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. 18-я ракетка мира Конта совершила 2 подачи навылет, одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Остапенко сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

В другом матче игрового дня немецкая теннисистка Анжелика Кербер в двух сетах обыграла Ализе Корне (Франция) со счётом 6:2, 7:5. Свой второй поединок на турнире немка проведёт против третьей ракетки мира румынки Симоны Халеп.

Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является Симона Халеп.

Рим (ж). 1-й круг
11 мая 2021, вторник. 21:30 МСК
Йоханна Конта
18
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Елена Остапенко
49
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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