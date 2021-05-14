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«Лучший способ восстановиться». Арина Соболенко сфотографировалась с куском пиццы

«Лучший способ восстановиться». Арина Соболенко сфотографировалась с куском пиццы
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в «сториз» своего «Инстаграма» разместила фото с куском пиццы.

«Лучший способ восстановиться», — подписала фотографию Арина.

Фото: https://www.instagram.com/sabalenka_aryna/

Вчера, 13 мая, Соболенко потерпела поражение в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В двух сетах белоруска проиграла 17-летней представительнице США Кори Гауфф. Счёт поединка 5:7, 3:6.

В феврале 2021 года Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

В настоящее время Арина занимает третье место в парном рейтинге WTA и четвёртое в одиночном.

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Судя по рассказам мамы и первого тренера белорусской теннисистки, она не остановится на 4-м месте рейтинга WTA.
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