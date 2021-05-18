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Гаэль Монфис одержал первую победу за 15 месяцев

Гаэль Монфис одержал первую победу за 15 месяцев
Теннис / ATP 0

14-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу на турнире ATP впервые за 15 месяцев.

Монфис (5) вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В первом круге француз в двух сетах обыграл лаки-лузера бразильца Тьяго Уайлда со счётом 7:5, 6:4.

Матч продлился 1 час 42 минуты. Монфис 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника – 1 эйс, 1 невынужденная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Монфис сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиока.

Призовой фонд турнира в Лионе составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Бенуа Пэр, который взял титул в 2019 году, в 2020-м — соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Лион. 1-й круг
18 мая 2021, вторник. 14:40 МСК
Гаэль Монфис
14
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Тьяго Уайлд
122
Бразилия
Тьяго Уайлд
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