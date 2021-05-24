Андрей Кузнецов обыграл Илью Ивашко в первом раунде квалификации на «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Андрей Кузнецов стартовал в квалификации «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого раунда он обыграл представителя Беларуси Илью Ивашко.
Для победы Кузнецову потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Кузнецов выполнил 3 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник Ивашко 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.
В следующем раунде квалификации Кузнецов сыграет с победителем встречи между Брейденом Шнуром из Канады и украинцем Ильёй Марченко.
Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.
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