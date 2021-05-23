Российские теннисисты узнали соперников на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, которая стартует завтра, 24 мая, и продлится до 28 мая.

В квалификационном турнире «Ролан Гаррос» примут участие трое российских теннисистов: Евгений Донской, Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов.

Донской (21) на старте квалификации сыграет с представителем Франции Максимом Жанвье. Кузнецову же в первом раунде предстоит сразиться с белорусом Ильёй Ивашко (1). Сафиуллин поспорит за право выйти во второй раунд с представителем Аргентины Гидо Андреосси.

Также стоит отметить стартовые противостояния между Маккензи Макдональдом (США) и Танаси Коккинакисом (Австралия), Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина) и Денисом Истоминым (Узбекситан).