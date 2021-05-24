Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй раунд квалификации на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого раунда она проиграла представительнице США Варваре Лепченко.
Для победы Лепченко потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу Варвары. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.
Рахимова не выполнила ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. Её соперница Лепченко пять раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.
В следующем раунде квалификации Лепченко сыграет с представительницей Германии Моной Бартель.
Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.
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