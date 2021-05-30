Зверев в матче с Отте упомянул штраф Осаки за отказ от общения со СМИ. Судья рассмеялась

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев получил устное предупреждение от судьи за неоднократное опоздание к началу матчей. На что у Зверева нашёлся забавный аргумент.
«Наоми Осака сказала, что её могут штрафовать за каждую пропущенную пресс-конференцию. А вы можете штрафовать меня за каждый матч, на который я опаздываю», — сказал Зверев.
После слов Зверева судья не смогла сдержаться и рассмеялась. Момент попал в трансляцию.
Напомним, перед стартом на «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Осака объявила, что не станет общаться с представителями СМИ во время турнира. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.
В первом круге Открытого чемпионата Франции Зверев играет с соотечественником Оскаром Отте. В данный момент счёт встречи 6:3, 6:3, 2:6 — в пользу Отте.
- 30 мая 2021
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:39
-
20:15
-
19:59
-
19:30
-
19:18
-
19:01
-
17:54
-
17:42
-
17:05
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:04
-
15:49
-
15:41
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:29
-
14:08
-
13:49
-
13:43
-
13:04
-
12:36
-
12:16
-
11:32
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:15
-
10:06
-
09:44