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Зверев в матче с Отте упомянул штраф Осаки за отказ от общения со СМИ. Судья рассмеялась

Зверев в матче с Отте упомянул штраф Осаки за отказ от общения со СМИ. Судья рассмеялась
Яна Метлёва
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев получил устное предупреждение от судьи за неоднократное опоздание к началу матчей. На что у Зверева нашёлся забавный аргумент.

«Наоми Осака сказала, что её могут штрафовать за каждую пропущенную пресс-конференцию. А вы можете штрафовать меня за каждый матч, на который я опаздываю», — сказал Зверев.

После слов Зверева судья не смогла сдержаться и рассмеялась. Момент попал в трансляцию.

Напомним, перед стартом на «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Осака объявила, что не станет общаться с представителями СМИ во время турнира. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Зверев играет с соотечественником Оскаром Отте. В данный момент счёт встречи 6:3, 6:3, 2:6 — в пользу Отте.

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