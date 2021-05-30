Зверев в матче с Отте упомянул штраф Осаки за отказ от общения со СМИ. Судья рассмеялась

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев получил устное предупреждение от судьи за неоднократное опоздание к началу матчей. На что у Зверева нашёлся забавный аргумент.

«Наоми Осака сказала, что её могут штрафовать за каждую пропущенную пресс-конференцию. А вы можете штрафовать меня за каждый матч, на который я опаздываю», — сказал Зверев.

После слов Зверева судья не смогла сдержаться и рассмеялась. Момент попал в трансляцию.

Напомним, перед стартом на «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Осака объявила, что не станет общаться с представителями СМИ во время турнира. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Зверев играет с соотечественником Оскаром Отте. В данный момент счёт встречи 6:3, 6:3, 2:6 — в пользу Отте.