Поддержка зрителей тронула Бенуа Пэра — он заплакал в полотенце

Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл в стартовом матче на «Ролан Гаррос». 16-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии оказался сильнее француза. Встреча закончилась со счётом 7:5, 2:6, 1:6, 6:7 (4:7) в пользу Каспера.
Пэр проигрывает пятый матч подряд и 15-й в 17 матчах этого сезона.
После встречи французские болельщики поддержали своего теннисиста и начали скандировать его имя. Пэр весьма эмоционально отреагировал на это — заплакал в полотенце.
В следующем матче Рууд сыграет с победителем встречи между ещё одним французом Артуром Казо и представителем Польши Камилем Майхшаком.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.
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