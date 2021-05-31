Поддержка зрителей тронула Бенуа Пэра — он заплакал в полотенце

Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл в стартовом матче на «Ролан Гаррос». 16-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии оказался сильнее француза. Встреча закончилась со счётом 7:5, 2:6, 1:6, 6:7 (4:7) в пользу Каспера.

Пэр проигрывает пятый матч подряд и 15-й в 17 матчах этого сезона.

После встречи французские болельщики поддержали своего теннисиста и начали скандировать его имя. Пэр весьма эмоционально отреагировал на это — заплакал в полотенце.

В следующем матче Рууд сыграет с победителем встречи между ещё одним французом Артуром Казо и представителем Польши Камилем Майхшаком.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.