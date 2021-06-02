Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют в миксте на «Ролан Гаррос»

Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали заявку на турнир в смешанном парном разряде.



Из российских игроков на соревнования заявились только Елена Веснина и Аслан Карацев, которые и образуют дуэт. В текущем розыгрыше в миксте выступят 16 пар вместо обычных 32.

Карацев в мужском разряде «Ролан Гаррос» вышел до второго круга, где сыграет с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером. Веснина без борьбы вышла в третий круг после того, как с турнира снялась чешка Петра Квитова из-за травмы.

Елена Веснина – экс-первая ракетка мира в паре, в миксте побеждавшая на Australian Open-2016 и дважды игравшая в финале Уимблдона. Аслан Карацев в 2015 году стал бронзовым призёром Универсиады в миксте с Вероникой Кудерметовой.