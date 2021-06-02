Карацев — о стартовом матче на «РГ»: была цель — чтобы всё было просто, никаких мегаударов

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своей стратегии на первый матч на Открытом чемпионате Франции. В первом круге "Ролан Гаррос" Аслан одержал победу над представителем США Дженсоном Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4.



«Первый матч на турнире «Большого шлема» – это всегда нервы. И у меня была одна цель: сыграть достаточно просто. Ничего не придумывать, как можно быстрее закончить этот матч, желательно в трёх сетах, потому что впереди долгие игры. Чтобы всё было предельно просто – никаких супермегаударов. И я считаю, что отыграл солидно», — приводит слова Карацева Eurosport.

За выход в третий круг россиянин поспорит с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером, обыгравшем в первом круге испанца Фернандо Вердаско.