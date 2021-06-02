Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Томлянович
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго раунда соревнований 31-я сеяная Павлюченкова нанесла поражение представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Павлюченкова трижды подала нвылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Томлянович подала два эйса, 6 раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» впервые с 2016 года. Лучшим результатом Анастасии на турнире является выход в четвертьфинал в 2011 году.
За выход в 1/8 финала Павлюченкова сыграет с победительницей белорусского дерби, в котором встретятся третья сеяная Арина Соболенко и Александра Саснович.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 18:05 МСК
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
76
Айла Томлянович
А. Томлянович
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