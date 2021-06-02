Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Томлянович

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго раунда соревнований 31-я сеяная Павлюченкова нанесла поражение представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Павлюченкова трижды подала нвылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Томлянович подала два эйса, 6 раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» впервые с 2016 года. Лучшим результатом Анастасии на турнире является выход в четвертьфинал в 2011 году.

За выход в 1/8 финала Павлюченкова сыграет с победительницей белорусского дерби, в котором встретятся третья сеяная Арина Соболенко и Александра Саснович.