Соболенко впервые опубликовала совместное фото с экс-хоккеистом сборной Беларуси Кольцовым

Четвёртая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным Константином Кольцовым – тренером хоккейного клуба «Спартак», экс-хоккеистом сборной Беларуси.

Публикация доступна в «инстаграме» Арины Соболенко.

Кольцов, в свою очередь, также опубликовал совместное фото с Соболенко.

Публикация доступна в «инстаграме» Павла Кольцова.

Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в «Инстаграме» под постом, где сообщила о разводе и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.

Почти месяц назад Кольцов был замечен в ложе Соболенко на одном из матчей «Мастерса» в Риме (Италия).