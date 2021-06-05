Соболенко впервые опубликовала совместное фото с экс-хоккеистом сборной Беларуси Кольцовым
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Четвёртая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным Константином Кольцовым – тренером хоккейного клуба «Спартак», экс-хоккеистом сборной Беларуси.
Публикация доступна в «инстаграме» Арины Соболенко.
Кольцов, в свою очередь, также опубликовал совместное фото с Соболенко.
Публикация доступна в «инстаграме» Павла Кольцова.
Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в «Инстаграме» под постом, где сообщила о разводе и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.
Почти месяц назад Кольцов был замечен в ложе Соболенко на одном из матчей «Мастерса» в Риме (Италия).
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