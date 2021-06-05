Стало известно, с кем сыграет Анастасия Гасанова на старте турнира в Ноттингеме
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Прошла жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250, который пройдёт в Ноттингеме (Великобритания) с 7 по 13 июня.
Первой сеяной турнира стала 20-я ракетка мира британка Йоханна Конта, второй – американка Элисон Риске. Они среди прочих начнут соревнования со второго круга.
В основную сетку турнира попала одна россиянка – 22-летняя Анастасия Гасанова. Первом круге соревнований она сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой. В случае победы россиянка выйдет на 13-ю сеяную американку Мэдисон Бренгл.
Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия. Она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м – соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
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