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«Анастасия играет на топ-10 мира». Тарпищев – о выходе Павлюченковой в 1/4 «Ролан Гаррос»

«Анастасия играет на топ-10 мира». Тарпищев – о выходе Павлюченковой в 1/4 «Ролан Гаррос»
Павел Левкович
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Анастасии Павлюченковой, которую она одержала в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Со счётом в трех сетах 5:7, 6:3, 6:2 Анастасия обыграла белоруску Викторию Азаренко.

«Павлюченкова отлично играет, форму набрала. Она избавилась от травмы плеча, из-за неё её лихорадило. Настя полноценно проводит тренировочный процесс и показывает добротный теннис, играет на топ-10 мира спокойно. Результат матча с Азаренкой закономерен.

Первый сет был партией неиспользованных возможностей, Настя вела игру, но были обидные ошибки. Павлюченкова сейчас играет плотно и по количеству выигранных ударов превосходит соперниц. Вопрос стоял в выигрыше позиции, поэтому Виктория и подсела. Анастасия играла над разрезающими ударами, владела инициативой и выдала много разумных розыгрышей. Также Настя хорошо держала удар, выиграла в атаке», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Анастасия Павлюченкова снова в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! И это спустя 10 лет Анастасия Павлюченкова снова в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! И это спустя 10 лет
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