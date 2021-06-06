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Серена Уильямс проиграла Елене Рыбакиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Серена Уильямс проиграла Елене Рыбакиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
Яна Метлёва
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Американская теннисистка Серена Уильямс (7) выбыла из борьбы за титул на Открытом чемпионате Франции.

В матче четвёртого круга Уильямс уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (21) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Серена 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Рыбакиной — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
06 июня 2021, воскресенье. 18:55 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Елена Рыбакина
22
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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