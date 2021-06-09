Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос», уступив Стефаносу Циципасу

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинальный раунд Открытого чемпионата Франции — 2021.
В четвертьфинальном матче Медведев уступил пятому номеру мирового рейтинга Стефаносу Циципасу. Греку хватило трёх сетов, чтобы обыграть россиянина. Итоговый счёт встречи – 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Циципаса.
Продолжительность четвертьфинала составила 2 часа 22 минуты. Медведев 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Циципаса — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».
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