1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2021. Медведев и Павлюченкова рвутся в четвёрку. LIVE!

Мы ждали этого 8 лет! На турнире «Большого шлема» россияне в четвертьфиналах и в мужской, и в женской сетках. Подробности — в нашем онлайне.

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов «Ролан Гаррос» – 2021. До этой стадии добрались по одному представителю России – и в мужском, и в женском одиночных разрядах. Такого в российском теннисе не было 8 лет – с US Open – 2013. Тогда в восьмёрку сильнейших пробились Южный и Макарова. Сейчас это Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова. Настя не была в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 10 лет, а Даниил и вовсе в этом году обновляет свои рекорды в Париже снова и снова. Матчи пройдут во вторник, 8 июня. Все матчи дня уже помещаются на одном, центральном, корте. Начало игровой сессии – в 13:00 по московскому времени. Не пропустите!