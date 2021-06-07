1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2021. Медведев и Павлюченкова рвутся в четвёрку. LIVE!

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов «Ролан Гаррос» – 2021. До этой стадии добрались по одному представителю России – и в мужском, и в женском одиночных разрядах. Такого в российском теннисе не было 8 лет – с US Open – 2013. Тогда в восьмёрку сильнейших пробились Южный и Макарова. Сейчас это Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова. Настя не была в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 10 лет, а Даниил и вовсе в этом году обновляет свои рекорды в Париже снова и снова. Матчи пройдут во вторник, 8 июня. Все матчи дня уже помещаются на одном, центральном, корте. Начало игровой сессии – в 13:00 по московскому времени. Не пропустите!
Любопытно сейчас перечитать интервью Анастасии из того 2011 года, когда она впервые на ТБШ пробилась в 1/4 финала:
Для Анастасии Павлюченковой выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — это лучшее достижение в карьере. Прошлый раз она была в восьмёрке сильнейших в Париже 10 лет назад.
О том, как Даниил Медведев пробился в 1/4 финала, читайте в нашем материале:
Уже есть программа первого дня четвертьфиналов:
13:00 мск. Тамара Зиданшек – Паула Бадоса
Далее. Елена Рыбакина – Анастасия Павлюченкова
Не ранее 17:00. Александр Зверев – Алехандро Давидович-Фокина
Не ранее 22:00. Стефанос Циципас – Даниил Медведев
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