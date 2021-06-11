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Конта победила в четвертьфинале турнира в Ноттингеме

Конта победила в четвертьфинале турнира в Ноттингеме
Григорий Петерсон
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Йоханна Конта вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Ноттингеме. В четвертьфинале британская теннисистка победила Элисон Ван Эйтванк из Бельгии с общим счётом в двух сетах 6:3, 7:6 (8:6).

Матч длился 1 час 36 минут. Конта за весь поединок исполнила 6 эйсов, совершила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 6 и выиграла 80% первой подачи. Её соперница за всё противостояние 2 раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче, 1 раз реализовала брейк-пойнт и выиграла 62% первой подачи.

В полуфинале Конта встретится с Ниной Стоянович из Сербии. Матч состоится 12 июня, точное время поединка будет опубликовано позднее.

Конта — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде.

Элисон Ван Эйтванк — победительница пяти турниров WTA.

Ноттингем. 1/4 финала
11 июня 2021, пятница. 13:05 МСК
Йоханна Конта
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
3 		6 6  
         
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
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