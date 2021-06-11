Конта победила в четвертьфинале турнира в Ноттингеме
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Йоханна Конта вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Ноттингеме. В четвертьфинале британская теннисистка победила Элисон Ван Эйтванк из Бельгии с общим счётом в двух сетах 6:3, 7:6 (8:6).
Матч длился 1 час 36 минут. Конта за весь поединок исполнила 6 эйсов, совершила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 6 и выиграла 80% первой подачи. Её соперница за всё противостояние 2 раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче, 1 раз реализовала брейк-пойнт и выиграла 62% первой подачи.
В полуфинале Конта встретится с Ниной Стоянович из Сербии. Матч состоится 12 июня, точное время поединка будет опубликовано позднее.
Конта — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде.
Элисон Ван Эйтванк — победительница пяти турниров WTA.
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