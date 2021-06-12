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Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Штутгарте

Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Штутгарте
Георгий Сосно
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Сэма Куэрри в полуфинале турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 20 минут. За это время канадец реализовал два брейк-пойнта из двух, сделал 13 эйсов и совершил четыре двойные ошибки. Куэрри также подал навылет 13 раз, а также дважды допустил двойную ошибку. Брейк-пойнтов у представителя США в этой игре не было.

В финальной встрече Оже-Альяссим сыграет против победителя пары Марин Чилич (Хорватия) — Юрий Родионов (Австрия). Для него это станет вторым финалом в этом сезоне.

Феликс Оже-Альяссим — финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Канады, победитель одного турнира ATP в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира среди юношей.

Штутгарт. 1/2 финала
12 июня 2021, суббота. 12:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Сэм Куэрри
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
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