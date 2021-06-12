Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Штутгарте

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Сэма Куэрри в полуфинале турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 20 минут. За это время канадец реализовал два брейк-пойнта из двух, сделал 13 эйсов и совершил четыре двойные ошибки. Куэрри также подал навылет 13 раз, а также дважды допустил двойную ошибку. Брейк-пойнтов у представителя США в этой игре не было.

В финальной встрече Оже-Альяссим сыграет против победителя пары Марин Чилич (Хорватия) — Юрий Родионов (Австрия). Для него это станет вторым финалом в этом сезоне.

Феликс Оже-Альяссим — финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Канады, победитель одного турнира ATP в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира среди юношей.