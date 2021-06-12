Елена Веснина выложила в сеть фото с главным трофеем в жизни

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась с подписчиками в «Инстаграме» фотографией дочери, которую назвала главным трофеем в жизни. Девочка изображена вместе с серебряной тарелкой «Ролан Гаррос», которую Веснина завоевала, дойдя до финала турнира вместе с Асланом Карацевым в разряде микст. В решающем матче россияне в трёх сетах уступили Джо Солсбери (Великобритания) и Дезире Кравчик (США) 6:2, 4:6, 5:10.

«Не смогли выбрать одну фотографию.⁣⁣ Отражение лохматой мамы в тарелке придаёт особый шарм первой фотке. А если серьёзно, то мой самый главный трофей и достижение в жизни просто держит одну из многочисленных тарелочек мамы в руках. А вам какая Лиза нравится?⁣⁣» — гласит подпись к посту.⠀

Полностью пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной.