Марин Чилич стал чемпионом турнира в Штутгарте, в финале обыграв Феликса Оже-Альяссима
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Хорватский теннисист Марин Чилич стал чемпионом турнира категории ATP-250, который проходил в Штутгарте (Германия) с 8 по 13 июня. Для 32-летнего Чилича это 19-й титул в карьере.
В финальном матче Чилич в двух сетах обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Чилич 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Оже-Альяссима — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
За победу Чилич получит более € 53 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составил более € 618 тыс. Его действующим победителем является итальянец Маттео Берреттини.
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