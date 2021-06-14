Елена Веснина заявила, что в миксте на Уимблдоне сыграет с Асланом Карацевым

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о своих планах на стартовавший травяной сезон.
«Что касается моих выступлений, то после отдыха я планирую выступить на турнире в Истбурне и, конечно, на Уимблдоне. В парных соревнованиях я сыграю с Вероникой Кудерметовой, а в миксте вы снова увидите наш дуэт с Асланом Карацевым», — приводит слова Весниной радио «Движение».
Впервые Веснина и Карацев сыграли в миксте на прошедшем «Ролан Гаррос». Российская пара уверенно вышла в финал, где проиграла представительнице США Дезире Кравчик и её партнёру Джо Солсбери из Великобритании со счётом 6:2, 4:6, [5:10].
Также на Открытом чемпионата Франции Веснина выступила в паре с Кудерметовой, однако теннисистки не сумели преодолеть первый круг соревнований, уступив дуэту Анна-Лена Фридзам (Германия) / Ван Яфань (Китай) со счётом в двух сетах 1:6, 5:7.
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